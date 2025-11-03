Трамп допустил урегулирование конфликта на Украине за пару месяцев

Конфликт на Украине может быть вскоре урегулирован, считает президент США Дональд Трамп. Об этом он рассказал телеканалу CBS News.

Отвечая на вопрос о возможности урегулирования ситуации в течение пары месяцев, глава Белого дома высказал мнение, что мы этого добьемся. По словам Трампа, российские власти хотят вести дела с Вашингтоном.

Кроме того, президент США признал, что Штаты и Запад недооценивали руководство РФ в контексте кризиса на Украине.

«У нас было на нашей планете девять войн. Я добился завершения восьми из них. Осталась... Россия - Украина», - добавил глава Белого дома.

Ранее Дональд Трамп заявил, что не рассматривает возможность передачи Киеву ракет Tomahawk, пишет 360.ru.

