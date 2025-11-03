Путин присудил награду за вклад в укрепление единства нации
Президент Владимир Путин присудил премию за вклад в укрепление единства российской нации. Указ главы государства размещен на портале правовой информации.
Решение было принято в преддверии Дня народного единства, который отмечается 4 ноября, по рассмотрению предложения Совета по межнациональным отношениям.
Так, премия и почетное звание лауреата присвоены заместителю директора ООО «Открытия» Анне Габдуллиной, пишет RT. Также награду присудили ученому секретарю бюджетного учреждения культуры Удмуртии «Архитектурно-этнографический музей-заповедник "Лудорвай"» Павлу Орлову.
Ранее Владимир Путин присвоил почетное звание заслуженного артиста России певцу и композитору Марку Тишману.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп обвинил Россию, Китай и КНДР в тайных ядерных испытаниях
- Путин присудил награду за вклад в укрепление единства нации
- В Индии не менее 20 человек погибли в ДТП с автобусом и грузовиком
- Трамп допустил урегулирование конфликта на Украине за пару месяцев
- Из России в Узбекистан вернули 35 детей, оставшихся без присмотра родителей
- Умерла журналист «Известий» Мария Фролова
- Трамп назвал Путина и Си Цзиньпина умными лидерами, с которыми нельзя играть
- В РФ открыли новый вид вымершего медведя весом 700 кг
- ГАИ: Отказ снять обложку с прав грозит водителю арестом на 15 суток
- СМИ: Число жертв землетрясения в Афганистане увеличилось до 20
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru