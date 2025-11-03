Путин присудил награду за вклад в укрепление единства нации

Президент Владимир Путин присудил премию за вклад в укрепление единства российской нации. Указ главы государства размещен на портале правовой информации.

Решение было принято в преддверии Дня народного единства, который отмечается 4 ноября, по рассмотрению предложения Совета по межнациональным отношениям.

Так, премия и почетное звание лауреата присвоены заместителю директора ООО «Открытия» Анне Габдуллиной, пишет RT. Также награду присудили ученому секретарю бюджетного учреждения культуры Удмуртии «Архитектурно-этнографический музей-заповедник "Лудорвай"» Павлу Орлову.

Ранее Владимир Путин присвоил почетное звание заслуженного артиста России певцу и композитору Марку Тишману.

ФОТО: РИА Новости
