СМИ: В Стамбуле на фоне массовых митингов начались стычки полиции и протестующих

В Стамбуле начались массовые протесты, которые переросли в стычки с сотрудниками полиции на улицах, сообщает Telegram-канал Shot.

Это произошло из-за недовольства сторонников оппозиционной Народно-республиканской партии политикой главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана.

Власти запретили проводить митинги в шести районах города, а стамбульский суд отстранил от должностей нескольких руководителей оппозиционной партии.

В настоящее время нет информации о пострадавших или задержанных.

Ранее в Стамбуле задержали россиян после поцелуя в мечети, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Зыков
