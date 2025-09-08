СМИ: В Стамбуле на фоне массовых митингов начались стычки полиции и протестующих
В Стамбуле начались массовые протесты, которые переросли в стычки с сотрудниками полиции на улицах, сообщает Telegram-канал Shot.
Это произошло из-за недовольства сторонников оппозиционной Народно-республиканской партии политикой главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана.
Власти запретили проводить митинги в шести районах города, а стамбульский суд отстранил от должностей нескольких руководителей оппозиционной партии.
В настоящее время нет информации о пострадавших или задержанных.
Ранее в Стамбуле задержали россиян после поцелуя в мечети, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
