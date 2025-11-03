У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,2

Землетрясение магнитудой 6,2 зарегистрировали у юго-восточного побережья Камчатки. Об этом говорится в сообщении Камчатского филиала ФИЦ единой геофизической службы РАН.

По данным сейсмологов, подземные толчки произошли в 19.10 по местному времени (10.10 мск). Сейсмособытие зарегистрировали в акватории Тихого океана на расстоянии 154 километра от Петропавловска-Камчатского. Очаг землетрясения находился на глубине 22,3 км.

Как сообщило региональное управление МЧС, толчки силой до 4 баллов ощущались в Петропавловске-Камчатском. Угрозу цунами на фоне произошедшего не объявляли.

Ранее землетрясение магнитудой 6,3 было зафиксировано в центральной части Афганистана, в результате погибли по меньшей мере 20 человек, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

