В Индии не менее 20 человек погибли в ДТП с автобусом и грузовиком
Около 40 человек погибли и пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в штате Телангана в Индии. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на власти штата.
Авария произошла на ведущей в город Хайдарабад трассе, пишет RT. Почти 20 человек погибли, еще около 20 получили травмы. Среди жертв есть женщины и дети.
«Трое... получили тяжелые ранения», - рассказал министр транспорта штата Поннам Прабхакар.
По предварительной информации, водитель самосвала с галькой, превысив скорость, врезался в автобус. Камни засыпали транспортное средство, не позволяя пассажирам выбраться.
Ранее в Армении опрокинулся автобус со студентами Ереванского государственного университета языков и социальных наук им. Валерия Брюсова, пострадали 30 человек.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Индии не менее 20 человек погибли в ДТП с автобусом и грузовиком
- Трамп допустил урегулирование конфликта на Украине за пару месяцев
- Из России в Узбекистан вернули 35 детей, оставшихся без присмотра родителей
- Умерла журналист «Известий» Мария Фролова
- Трамп назвал Путина и Си Цзиньпина умными лидерами, с которыми нельзя играть
- В РФ открыли новый вид вымершего медведя весом 700 кг
- ГАИ: Отказ снять обложку с прав грозит водителю арестом на 15 суток
- СМИ: Число жертв землетрясения в Афганистане увеличилось до 20
- СМИ: Конкретика о вводе международных сил в Газу появится вскоре
- Трамп осудил лишение титулов принца Эндрю королем Карлом III
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru