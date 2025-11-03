В Индии не менее 20 человек погибли в ДТП с автобусом и грузовиком

Около 40 человек погибли и пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в штате Телангана в Индии. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на власти штата.

Авария произошла на ведущей в город Хайдарабад трассе, пишет RT. Почти 20 человек погибли, еще около 20 получили травмы. Среди жертв есть женщины и дети.

«Трое... получили тяжелые ранения», - рассказал министр транспорта штата Поннам Прабхакар.

По предварительной информации, водитель самосвала с галькой, превысив скорость, врезался в автобус. Камни засыпали транспортное средство, не позволяя пассажирам выбраться.

Ранее в Армении опрокинулся автобус со студентами Ереванского государственного университета языков и социальных наук им. Валерия Брюсова, пострадали 30 человек.

