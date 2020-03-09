В Совфеде ответили на обвинения прокуратуры Нидерландов по MH17
Члены Совфеда Владимир Джабаров и Олег Морозов выразили отношение к выводам следователей по делу MH17 и спрогнозировали итог суда.
Ликвидация рейса MH17 и убийство 298 человек, летевших малазийским бортом Boeing-777 из Aмстердaмa в Куaлa-Лумпур – такие статьи предъявит подозреваемым прокуратура Нидердандов, сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление ведомства.
На основании выводов международной Совместной следственной группы (ССГ), в состав которой входят представители Нидерландов, Малайзии, Австралии, Бельгии и Украины, рассматривается версия, что малазийский Boeing-777, выполнявший рейс MH17, был сбит над Донбассом ЗРК «Бук», которая «принадлежала» 53-й зенитной ракетной бригаде российской армии.
В числе подозреваемых следователи называют россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко.
Накануне стало известно, что ССГ при попытке привлечь свидетелей к ходу дела рассматривала возможность нарушить суверенитет России. Такие выводы можно сделать из протокола встречи оперативного штаба Совместной следственной группы, которая состоялась в январе 2018 года городе Дриберген (Нидерланды). Документ опубликован 7 марта, на платформе для независимых журналистов Bonanza Media.
Первый зампред комитета Совфеда РФ по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН назвал попытку нарушить суверенитет России грубым попранием норм международного права.
«Это попытка любой ценой обвинить Россию в том, что она не совершала и априори не могла совершить. Никогда такого не происходило, чтобы без уведомления страны и ее согласия какие-то следственные действия проводить, тем более допрашивать ее граждан. Считаю, это грубейшее нарушение международных норм. Законность такого трибунала будет весьма сомнительной», - заявил сенатор.
Россия, которая не включена в международную Совместную следственную группу, отвергает обвинения в причастности к катастрофе малазийского Boeing-777. В соответствии с результатами собственного расследования РФ, лайнер был сбит одной из старых модификаций ракет для «Буков», которые используются на Украине. Соответствующие материалы Россией были направлены, но проигнорированы ССГ.
В эфире НСН член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заявил, что если бы в расследовании участвовали российская и малайзийская стороны, то Москва признала бы его результаты, какими бы они не были.
«Совершенно очевидно, что если бы была искренняя заинтересованность в том, чтобы разобраться в этой истории, найти действительно виновных и ответственных, то, наверное, нужно было бы сделать как минимум две вещи. Это непременно привлечь к этим расследованиям российскую и малайзийскую стороны, в том объеме, в каком они этого хотят, для того, чтобы был объективный результат. Если бы это было так, если бы даже были получены какие-то результаты расследований, которые были бы не очень удобны для России, мы бы наверняка их признали. Но как можно признавать результаты, которые сплошь и рядом сделаны по какой-то откровенно враждебной России мотивации? Главное, что малазийцы прекрасно понимают, что в нынешних условиях рассчитывать на какую-то объективность невозможно, о чем они и говорят», — резюмировал сенатор.
Напомним, Boeing 777 aвиaкомпaнии Malaysia Airlines, следовaвший рейсом MH17 из Aмстердaмa в Куaлa-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 годa. Большинство из 298 погибших — грaждaне Нидерлaндов, a тaкже Бельгии, Aвстрaлии, Укрaины и Мaлaйзии.
Ранее НСН опубликовала мнение экспертов о причастности России к трагедии 2014 года.
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