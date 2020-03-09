В Совфеде ответили на обвинения прокуратуры Нидерландов по MH17

Россия, которая не включена в международную Совместную следственную группу, отвергает обвинения в причастности к катастрофе малазийского Boeing-777. В соответствии с результатами собственного расследования РФ, лайнер был сбит одной из старых модификаций ракет для «Буков», которые используются на Украине. Соответствующие материалы Россией были направлены, но проигнорированы ССГ.

В эфире НСН член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заявил, что если бы в расследовании участвовали российская и малайзийская стороны, то Москва признала бы его результаты, какими бы они не были.

«Совершенно очевидно, что если бы была искренняя заинтересованность в том, чтобы разобраться в этой истории, найти действительно виновных и ответственных, то, наверное, нужно было бы сделать как минимум две вещи. Это непременно привлечь к этим расследованиям российскую и малайзийскую стороны, в том объеме, в каком они этого хотят, для того, чтобы был объективный результат. Если бы это было так, если бы даже были получены какие-то результаты расследований, которые были бы не очень удобны для России, мы бы наверняка их признали. Но как можно признавать результаты, которые сплошь и рядом сделаны по какой-то откровенно враждебной России мотивации? Главное, что малазийцы прекрасно понимают, что в нынешних условиях рассчитывать на какую-то объективность невозможно, о чем они и говорят», — резюмировал сенатор.



Напомним, Boeing 777 aвиaкомпaнии Malaysia Airlines, следовaвший рейсом MH17 из Aмстердaмa в Куaлa-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 годa. Большинство из 298 погибших — грaждaне Нидерлaндов, a тaкже Бельгии, Aвстрaлии, Укрaины и Мaлaйзии.

Ранее НСН опубликовала мнение экспертов о причастности России к трагедии 2014 года.

