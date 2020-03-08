Стало известно, как следователи по делу MH17 планировали нарушить суверенитет РФ

«Они обсуждают спутниковые снимки и говорят, что там есть три точки. Но при этом они говорят, что не будут вдаваться в подробности, не будут это изучать, чтобы избежать неразберихи. Они даже не говорят о том, что эти точки могут являться военными самолетами», - сообщает Ерлашова.

Журналистка призналась, что шокирована тем, чем занимается официальное следствие.

Напомним, что малайзийский самолёт «Боинг-777», следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года близ Донецка. Расследованием инцидента занимается совместная следственная группа Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Там уверены, что рейс MH17 был сбит ракетой, которая состояла на вооружении российской 53-ей зенитной ракетной бригады, дислоцированной в районе Курска. В Минобороны РФ в ответ заявили, что российские военные не причастны к крушению «Боинга».

В эфире НСН член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заявил, что если бы в расследовании участвовали российская и малайзийская стороны, то Москва признала бы его результаты, какими бы они не были.

