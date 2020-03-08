Стало известно, как следователи по делу MH17 планировали нарушить суверенитет РФ
Независимый журналист Макс ван дер Верфф, один из основателей платформы Bonanza Media, на которой размещен протокол встречи оперативного штаба Совместной следственной группы (ССГ) по выяснению причин крушения в Донбассе летом 2014 года лайнера малазийского Boeing 777, выполнявшего рейс MH17, считает, что документ открыто показывает стиль общения участников группы.
«Они открыто говорят, что им совершенно безразличны законы РФ. Они готовы нарушить закон, чтобы найти доказательства», - приводит цитату журналиста РенТВ.
Макс ван дер Верфф считает, что подобный стиль общения вызывает грусть.
Независимая журналистка Яна Ерлашова отметила, что протокол дает представление о зависимости Нидерландов от данных, которые представляет СБУ, и недовольстве тем, что СБУ ничего по сути не делает.
«Они обсуждают спутниковые снимки и говорят, что там есть три точки. Но при этом они говорят, что не будут вдаваться в подробности, не будут это изучать, чтобы избежать неразберихи. Они даже не говорят о том, что эти точки могут являться военными самолетами», - сообщает Ерлашова.
Журналистка призналась, что шокирована тем, чем занимается официальное следствие.
Напомним, что малайзийский самолёт «Боинг-777», следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года близ Донецка. Расследованием инцидента занимается совместная следственная группа Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Там уверены, что рейс MH17 был сбит ракетой, которая состояла на вооружении российской 53-ей зенитной ракетной бригады, дислоцированной в районе Курска. В Минобороны РФ в ответ заявили, что российские военные не причастны к крушению «Боинга».
В эфире НСН член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заявил, что если бы в расследовании участвовали российская и малайзийская стороны, то Москва признала бы его результаты, какими бы они не были.
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