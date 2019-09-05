В Совфеде назвали условие признания Россией результатов расследования по MH17

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что международное расследование катастрофы MH17 основано на позиции тех, кто пострадал от этой трагедии. «Их взгляды не могут быть справедливыми и нейтральными», — заявил политик в интервью «РИА Новости». По его мнению, нужно создать непредвзятый орган с экспертами из разных стран, который мог бы провести расследование. В то же время Мохамад отметил, что Малайзии долго не давали доступ к уликам по делу о крушении Boeing MH17.

В эфире НСН член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заявил, что если бы в расследовании участвовали российская и малайзийская стороны, то Москва признала бы его результаты, какими бы они не были.

«Совершенно очевидно, что если бы была искренняя заинтересованность в том, чтобы разобраться в этой истории, найти действительно виновных и ответственных, то, наверное, нужно было бы сделать как минимум две вещи. Это непременно привлечь к этим расследованиям российскую и малайзийскую стороны, в том объеме, в каком они этого хотят, для того, чтобы был объективный результат. Если бы это было так, если бы даже были получены какие-то результаты расследований, которые были бы не очень удобны для России, мы бы наверняка их признали. Но как можно признавать результаты, которые сплошь и рядом сделаны по какой-то откровенно враждебной России мотивации?», — сказал сенатор.