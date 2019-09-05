В Совфеде назвали условие признания Россией результатов расследования по MH17
Член комитета Совета Федерации по международным делам поддержал в эфире НСН заявление малайзийского премьера о необъективности расследования авиакатастрофы под Донецком в 2014 году.
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что международное расследование катастрофы MH17 основано на позиции тех, кто пострадал от этой трагедии. «Их взгляды не могут быть справедливыми и нейтральными», — заявил политик в интервью «РИА Новости». По его мнению, нужно создать непредвзятый орган с экспертами из разных стран, который мог бы провести расследование. В то же время Мохамад отметил, что Малайзии долго не давали доступ к уликам по делу о крушении Boeing MH17.
В эфире НСН член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заявил, что если бы в расследовании участвовали российская и малайзийская стороны, то Москва признала бы его результаты, какими бы они не были.
«Совершенно очевидно, что если бы была искренняя заинтересованность в том, чтобы разобраться в этой истории, найти действительно виновных и ответственных, то, наверное, нужно было бы сделать как минимум две вещи. Это непременно привлечь к этим расследованиям российскую и малайзийскую стороны, в том объеме, в каком они этого хотят, для того, чтобы был объективный результат. Если бы это было так, если бы даже были получены какие-то результаты расследований, которые были бы не очень удобны для России, мы бы наверняка их признали. Но как можно признавать результаты, которые сплошь и рядом сделаны по какой-то откровенно враждебной России мотивации?», — сказал сенатор.
По мнению парламентария, малайзийская, так же как и российская сторона, заинтересована в том, чтобы расследование было объективным. Однако остается открытым вопрос пойдут ли на это в Европе.
«Если захотят объективного результата, тогда, наверное, пойдут. Если захотят остаться на позициях огульного обвинения России и ополченцев Донбасса, тогда все останется как есть. Главное, что малазийцы прекрасно понимают, что в нынешних условиях рассчитывать на какую-то объективность невозможно, о чем они и говорят», — резюмировал Олег Морозов.
Напомним, что малайзийский самолёт «Боинг-777», следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года близ Донецка. Совместная следственная группа Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины занимается расследованием инцидента. Там уверены, что рейс MH17 был сбит ракетой, которая состояла на вооружении российской 53-ей зенитной ракетной бригады, дислоцированной в районе Курска. В Минобороны РФ в ответ заявили, что российские военные не причастны к крушению «Боинга».
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