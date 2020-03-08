Джабаров резко ответил международным следователям MH17 о нарушении суверенитета РФ
Первый зампред комитета Совфеда РФ по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН усомнился в объективности результатов расследования крушения малазийского Boeing 777 рейса MH17.
Международная следственная группа, которая выясняет причины крушения в Донбассе летом 2014 года лайнера малазийского Boeing 777, выполнявшего рейс MH17, при попытке привлечь свидетелей к ходу дела рассматривала возможность нарушить суверенитет России. Такие выводы можно сделать из протокола встречи оперативного штаба Совместной следственной группы, которая состоялась в январе 2018 года городе Дриберген (Нидерланды). Документ опубликован накануне, 7 марта, на платформе для независимых журналистов Bonanza Media.
Вопрос касался поиска свидетелей и допроса подозреваемых не территории России без уведомления властей страны о действиях следственной группы.
Первый зампред комитета Совфеда РФ по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН назвал попытку нарушить суверенитет России грубым нарушением норм международного права.
«Это попытка любой ценой обвинить Россию в том, что она не совершала и априори не могла совершить. Никогда такого не происходило, чтобы без уведомления страны и ее согласия какие-то следственные действия проводить, тем более допрашивать ее граждан. Считаю, это грубейшее нарушение международных норм. Законность такого трибунала будет весьма сомнительной», - заявил сенатор.
Владимир Джабаров отметил, что МИД, Минюст, Генеральная прокуратура РФ должны отреагировать на действия международной следственной группы.
«Подобные действия пресекаются не просто заявлением, а взвешенными и точными нотами в адрес тех же Нидерландов. Считаю, они используют только те факты, которые выгодны. А материалы, которые направляла Россия, даже не приобщены к материалам следствия. И я считаю это грубым нарушением процессуальных норм», - отметил собеседник НСН.
Напомним, что малайзийский самолёт «Боинг-777», следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года близ Донецка. Расследованием инцидента занимается совместная следственная группа Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Там уверены, что рейс MH17 был сбит ракетой, которая состояла на вооружении российской 53-ей зенитной ракетной бригады, дислоцированной в районе Курска. В Минобороны РФ в ответ заявили, что российские военные не причастны к крушению «Боинга».
В эфире НСН член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заявил, что если бы в расследовании участвовали российская и малайзийская стороны, то Москва признала бы его результаты, какими бы они не были.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Зеленский не назвал Путина партнером
- В Италии запрещен въезд в Ломбардию и 14 провинций из-за коронавируса
- СМИ: задержан потенциальный убийца петербургского подростка
- Джабаров резко ответил международным следователям MH17 о нарушении суверенитета РФ
- В КНР не выявлены новые случаи коронавируса за пределами Хубэя