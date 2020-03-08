Джабаров резко ответил международным следователям MH17 о нарушении суверенитета РФ

Международная следственная группа, которая выясняет причины крушения в Донбассе летом 2014 года лайнера малазийского Boeing 777, выполнявшего рейс MH17, при попытке привлечь свидетелей к ходу дела рассматривала возможность нарушить суверенитет России. Такие выводы можно сделать из протокола встречи оперативного штаба Совместной следственной группы, которая состоялась в январе 2018 года городе Дриберген (Нидерланды). Документ опубликован накануне, 7 марта, на платформе для независимых журналистов Bonanza Media.

Вопрос касался поиска свидетелей и допроса подозреваемых не территории России без уведомления властей страны о действиях следственной группы.

Первый зампред комитета Совфеда РФ по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН назвал попытку нарушить суверенитет России грубым нарушением норм международного права.

«Это попытка любой ценой обвинить Россию в том, что она не совершала и априори не могла совершить. Никогда такого не происходило, чтобы без уведомления страны и ее согласия какие-то следственные действия проводить, тем более допрашивать ее граждан. Считаю, это грубейшее нарушение международных норм. Законность такого трибунала будет весьма сомнительной», - заявил сенатор.