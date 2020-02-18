СМИ: в месте катастрофы MH17 не было комплексов «Бук»
В районе, где разбился малайзийский Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе, не было зенитно-ракетных комплексов «Бук». Об этом информирует ТАСС со ссылкой на документ Службы военной разведки и безопасности Нидерландов, который был опубликован на платформе для независимых журналистов Bonanza Media.
Сообщается, что самолет следовал вне зоны досягаемости со всех установленных и используемых Украиной и Россией мест, где были размещены комплексы «Бук-М1», передает RT.
Кроме того, на портале размещен документ с интервью немецкого журналиста Билли Сикса, который рассказал о свидетелях, видевших в небе в день авиакатастрофы украинские истребители. Об этом также сообщал свидетель, с которым проводили беседу полицейские из Нидерландов, отмечает Ura.ru.
Самолет Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года над территорией Донбасса. Все находившие на борту люди погибли. Это 298 человек. Совместная следственная группа Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины занимается расследованием инцидента. Там уверены, что рейс MH17 был сбит ракетой, которая состояла на вооружении российской 53-ей зенитной ракетной бригады, дислоцированной в районе Курска. В Минобороны РФ в ответ заявили, что российские военные не причастны к крушению «Боинга».
Ранее глава самопровозглашённой Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Украина обязана стать фигурантом дела по расследованию катастрофы малайзиского самолета рейса MH17 над Донбассом. Так он прокомментировал сообщение о том, что палата представителей парламента Нидерландов намерена провести расследование роли Киева в деле о крушении Boeing-777 летом 2014 года.
В эфире НСН член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заявил, что если бы в расследовании участвовали российская и малайзийская стороны, то Москва признала бы его результаты, какими бы они не были.
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