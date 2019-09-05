Когда торжествует здравый смысл. В Малайзии сомневаются в нейтральности расследования по MH17
НСН собрала мнение экспертов о причастности России к трагедии 2014 года.
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что международное расследование катастрофы MH17 основано на позиции тех, кто пострадал от этой трагедии.
«Их взгляды не могут быть справедливыми и нейтральными», — заявил политик в интервью РИА Новости.
По его мнению, нужно создать непредвзятый орган с экспертами из разных стран, который мог бы провести расследование. В то же время Мохамад отметил, что Малайзии долго не давали доступ к уликам по делу о крушении Boeing MH17.
Надо отметить, что противоположной точки зрения рядовые граждане страны. Издание Free Malaysia Today публикует интервью матери одного из пилотов сбитого самолета. Она потребовала от властей Малайзии объяснить, почему в катастрофе виноват кто-кто кроме России.
Норая Дауд, мать 29-летнего второго пилота сменного экипажа Ахмада Хакими Ханапи, заявила, что уверена в причастности России к катастрофе, в которой погиб ее сын вместе с остальными 297 пассажирами на борту.
В пятую годовщину трагедии Евросоюз снова призвал Россию признать ответственность за крушение малайзийского Boeing.
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире НСН заявил, что европейцы сделали очередное заявление только ради очередной памятной даты.
«Старые руководители Евросоюза ушли уже, новые только к делам приступили, поэтому я так думаю, решили огород не городить, бюрократически отписались. Виновные же были назначены буквально в тот же самый день, до всех этих расследований. Мы свои версии тоже высказываем, но не участвуем в этом следствии на равных. К нам сразу стали относиться как к подозреваемым или даже к виновным», - отметил сенатор.
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире НСН рассказал, что причастность Украины к сбитому Boeing давно доказана.
«У нас сегодня только один вопрос. Ракета все время была на территории Украины, находилась в 223 полку, постоянно перемещалась вместе с ракетами. Мы обнародовали несколько раз данные о пусковых установках, которые были, показывали их перемещение, показали их старты и так далее. Уже доказано, что Боинг был сбит украинской ракетой. Зачем это отрицать? Они сами 24 мая 2018 года предоставили в ООН эти данные», — заявил сенатор.
Напомним, что малайзийский самолёт, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года близ Донецка. Совместная следственная группа, возглавляемая Генпрокуратурой Нидерландов без участия России, занимается расследованием инцидента.
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