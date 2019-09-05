Когда торжествует здравый смысл. В Малайзии сомневаются в нейтральности расследования по MH17

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что международное расследование катастрофы MH17 основано на позиции тех, кто пострадал от этой трагедии.

«Их взгляды не могут быть справедливыми и нейтральными», — заявил политик в интервью РИА Новости.

По его мнению, нужно создать непредвзятый орган с экспертами из разных стран, который мог бы провести расследование. В то же время Мохамад отметил, что Малайзии долго не давали доступ к уликам по делу о крушении Boeing MH17.

Надо отметить, что противоположной точки зрения рядовые граждане страны. Издание Free Malaysia Today публикует интервью матери одного из пилотов сбитого самолета. Она потребовала от властей Малайзии объяснить, почему в катастрофе виноват кто-кто кроме России.

Норая Дауд, мать 29-летнего второго пилота сменного экипажа Ахмада Хакими Ханапи, заявила, что уверена в причастности России к катастрофе, в которой погиб ее сын вместе с остальными 297 пассажирами на борту.

В пятую годовщину трагедии Евросоюз снова призвал Россию признать ответственность за крушение малайзийского Boeing.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире НСН заявил, что европейцы сделали очередное заявление только ради очередной памятной даты.