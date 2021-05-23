В Совфеде не питают иллюзий насчет встречи Путина и Зеленского
Российские сенаторы в эфире НСН дали несколько советов украинскому президенту перед встречей с главой РФ.
Тему Крыма в контексте приграничного сотрудничества готов обсудить на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским российский лидер Владимир Путин. Принадлежность полуострова глава страны обсуждать не будет, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» журналиста Павла Зарубина на телеканале «Россия-1».
Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» напомнил, что власти Украины оторвались от реальности, заявляя, что вернут Крым. Заявления украинского лидера Владимира Зеленского о Крыме больше всего раздражают россиян.
«Его вранье по поводу Крыма. Например, о нарушении прав человека в Крыму – это чистейшее вранье. Его заявления, что «Крым для нас – родная земля», «сердце Украины», «мы вернем свою землю»… Поучи историю - никогда Крым не считал себя частью Украины, даже когда входил в ее состав! Он всегда считал своей родиной Россию. Возмутительно намерение Зеленского вернуть крымскую землю без населения, которое там проживает. Он говорит о территории и практически не говорит о населении. Эти его обращения нельзя слушать без раздражения», - отметил Сергей Цеков.
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что президент Украины не принимает самостоятельных решений, поэтому ждать от него каких-то шагов по налаживанию отношений не приходится.
«Зеленский понимает, что Крым был, есть и будет российским. Вопрос к самой встрече как таковой: насколько он к ней готов? Что у него есть в политическом активе? Что он скажет российскому президенту? Это не должна быть встреча ради встречи. К этому люди готовятся определенными поступками и политическими решениями. У России все будет хорошо. Вопрос – что будет дальше с Зеленским? Если он признает, что на Украине был государственный переворот, признает независимость Крыма как субъекта Российской Федерации… Мы примем человека, который примет выбор народа. Но это фантастика», - заявила сенатор.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что готов обсудить с Зеленским двусторонние отношения стран в Москве, однако для разговора о Донбассе украинскому президенту стоит сначала встретиться с главами ЛНР и ДНР.
20 мая Кремль подтвердил подготовку встречи Путина с Зеленским. Об этом во время брифинга сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что есть наработки конкретных тем, «процесс идет непросто», при этом никаких сроков возможной встречи сейчас нет.
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