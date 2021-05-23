В Совфеде не питают иллюзий насчет встречи Путина и Зеленского

Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» напомнил, что власти Украины оторвались от реальности, заявляя, что вернут Крым. Заявления украинского лидера Владимира Зеленского о Крыме больше всего раздражают россиян.

«Его вранье по поводу Крыма. Например, о нарушении прав человека в Крыму – это чистейшее вранье. Его заявления, что «Крым для нас – родная земля», «сердце Украины», «мы вернем свою землю»… Поучи историю - никогда Крым не считал себя частью Украины, даже когда входил в ее состав! Он всегда считал своей родиной Россию. Возмутительно намерение Зеленского вернуть крымскую землю без населения, которое там проживает. Он говорит о территории и практически не говорит о населении. Эти его обращения нельзя слушать без раздражения», - отметил Сергей Цеков.