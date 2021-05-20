Песков подтвердил подготовку «гипотетической» встречи Путина и Зеленского

Кремль подтвердил подготовку встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом во время брифинга сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Однако, по его словам, речь пока идет лишь о «гипотетической встрече в гипотетической повестке».