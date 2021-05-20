Песков подтвердил подготовку «гипотетической» встречи Путина и Зеленского
Кремль подтвердил подготовку встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом во время брифинга сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Однако, по его словам, речь пока идет лишь о «гипотетической встрече в гипотетической повестке».
Он отметил, что есть наработки конкретных тем, «процесс идет непросто», при этом никаких сроков возможной встречи сейчас нет.
Ранее сегодня украинский глава Владимир Зеленский на пресс-конференции, посвященной итогам его второй годовщины на посту президента, заявил, что офисы президентов России и Украины начали переговоры по поводу организации будущей встречи на высшем уровне, передает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+9 232 / сут.
Умерли
117 тыс.+396 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+9 983 / сут.
- Зеленский назвал неправильным поведение Кличко
- Правительство выделит 26 млрд рублей на вакцинацию от коронавируса
- Экспертиза подтвердила пропаганду наркотиков в клипах Моргенштерна
- Зеленский предложил провести референдум по Донбассу
- Правительство утвердило правила кешбэка на детские лагеря
- Минюст предложил автоматически списывать штрафы за нарушения ПДД
- В Кремле назвали лидеров стран, которые выступят на ПМЭФ-2021
- Правительство предложило сделать вакцинацию от COVID-19 обязательной
- Путин распорядился предусмотреть эвакуацию граждан России и стран СНГ из сектора Газа
- В мэрии Москвы заговорили о финансовой ответственности для тех, кто не следит за здоровьем
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru