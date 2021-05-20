Песков подтвердил подготовку «гипотетической» встречи Путина и Зеленского

Кремль подтвердил подготовку встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом во время брифинга сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Однако, по его словам, речь пока идет лишь о «гипотетической встрече в гипотетической повестке».

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Он отметил, что есть наработки конкретных тем, «процесс идет непросто», при этом никаких сроков возможной встречи сейчас нет.

Ранее сегодня украинский глава Владимир Зеленский на пресс-конференции, посвященной итогам его второй годовщины на посту президента, заявил, что офисы президентов России и Украины начали переговоры по поводу организации будущей встречи на высшем уровне, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Никольский
ТЕГИ:Владимир ПутинВладимир ЗеленскийДмитрий Песков
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