Зеленский поблагодарил Блинкена за санкции США против России
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одной из основных тем на встрече с госсекретарём США Энтони Блинкеном стал газопровод «Северный поток – 2», сообщает ТАСС.
Украинский лидер рассказал, что также был затронут вопрос «незаконной аннексии Крыма».
Кроме того, Зеленский поблагодарил США за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за «мощную санкционную политику» в отношении России.
Ранее президент Украины предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в Донбассе на линии разграничения, чтобы максимально точно увидеть и понять ситуацию, передаёт RT.
Российский лидер заявил, что готов обсудить развитие двусторонних отношений и принять Зеленского в Москве в любое удобное для него время, сообщает Ura.ru.
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