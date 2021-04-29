«Это фантастика». В Крыму дали советы Зеленскому перед встречей с Путиным

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следовало бы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Крыму, чтобы заявить о принадлежности полуострова именно там, пишет украинский сайт depo.ua. При этом авторы публикации полагают, что Зеленский будет искать какую-то нейтральную территорию для встречи.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что президент Украины не принимает самостоятельных решений, поэтому ждать от него каких-то шагов по налаживанию отношений не приходится.

«Зеленскому, наверное, надо было думать, чтобы эта встреча произошла намного раньше, когда он только заступил на свою должность. Ему нужно было продумать долгосрочную стратегию развития своего государства, если бы он был самостоятельный суверен. Но мы знаем, что Зеленский не является лидером, который принимает самостоятельные решения. Двери России всегда открыты для наших зарубежных партнеров, включая соседей. Мы заинтересованы вы том, чтобы Украина восстановила свою независимость. Но все принципы государственности там сегодня разрушены. На Украине серьезный социальный, политический, экономический кризис. Мы хотели бы, чтобы у них было все хорошо, но украинская власть делает все, чтобы у них было плохо», - рассказала она.