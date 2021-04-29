«Это фантастика». В Крыму дали советы Зеленскому перед встречей с Путиным
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди уверена, что президенту Украины нечего предложить России для укрепления отношений.
Президенту Украины Владимиру Зеленскому следовало бы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Крыму, чтобы заявить о принадлежности полуострова именно там, пишет украинский сайт depo.ua. При этом авторы публикации полагают, что Зеленский будет искать какую-то нейтральную территорию для встречи.
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что президент Украины не принимает самостоятельных решений, поэтому ждать от него каких-то шагов по налаживанию отношений не приходится.
«Зеленскому, наверное, надо было думать, чтобы эта встреча произошла намного раньше, когда он только заступил на свою должность. Ему нужно было продумать долгосрочную стратегию развития своего государства, если бы он был самостоятельный суверен. Но мы знаем, что Зеленский не является лидером, который принимает самостоятельные решения. Двери России всегда открыты для наших зарубежных партнеров, включая соседей. Мы заинтересованы вы том, чтобы Украина восстановила свою независимость. Но все принципы государственности там сегодня разрушены. На Украине серьезный социальный, политический, экономический кризис. Мы хотели бы, чтобы у них было все хорошо, но украинская власть делает все, чтобы у них было плохо», - рассказала она.
Ольга Ковитиди отметила, что Зеленскому следовало бы спросить себя, что он сделал и может сделать для нормализации отношений с Россией.
«Зеленский понимает, что Крым был, есть и будет российским. Вопрос к самой встрече как таковой: насколько он к ней готов? Что у него есть в политическом активе? Что он скажет российскому президенту? Это не должна быть встреча ради встречи. К этому люди готовятся определенными поступками и политическими решениями. Зеленский должен спросить себя, а есть ли что ему предложить для того, чтобы укрепить российско-украинские отношения? У России все будет хорошо. Вопрос – что будет дальше с Зеленским? Он должен это понимать. Если он признает, что на Украине был государственный переворот, признает независимость Крыма как субъекта Российской Федерации… Мы примем человека, который примет выбор народа. Но это фантастика», - заявила сенатор.
Ранее президент Украины рассказал, что оптимальным местом для проведения переговоров по Донбассу может стать Ватикан. Владимир Путин заявил, что готов обсудить двусторонние отношения стран в Москве, однако для разговора о войне в Донбассе Зеленскому стоит сначала встретиться с главами ЛНР и ДНР.
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