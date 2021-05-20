Зеленский назвал выдачу паспортов РФ шагом к «аннексии» Донбасса

Украинский лидер отметил, что паспортизация жителей непризнанных Донецкой и Луганской народной республик — «это точно первый шаг» к аннексии. Зеленский напомнил, что подобное происходило в Крыму, назвав выдачу паспортов РФ «большой проблемой».

Президент России Владимир Путин в апреле 2019 года подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ для жителей самопровозглашенных республик Донбасса, напоминает RT. Глава государства подчеркивал, что эта мера носит гуманитарный характер.

Между тем, накануне СМИ сообщили, что жителей Донбасса вынуждают получать российские паспорта, чтобы на выборах в Госдуму в сентябре нынешнего года проголосовали около полумиллиона новых граждан, сообщает Ura.ru.

