Зеленский назвал выдачу паспортов РФ шагом к «аннексии» Донбасса

Выдача российских паспортов жителям Донбасса является первым шагом к российской аннексии региона. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе большой пресс-конференции в Киеве.

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Украинский лидер отметил, что паспортизация жителей непризнанных Донецкой и Луганской народной республик — «это точно первый шаг» к аннексии. Зеленский напомнил, что подобное происходило в Крыму, назвав выдачу паспортов РФ «большой проблемой».

Президент России Владимир Путин в апреле 2019 года подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ для жителей самопровозглашенных республик Донбасса, напоминает RT. Глава государства подчеркивал, что эта мера носит гуманитарный характер.

Между тем, накануне СМИ сообщили, что жителей Донбасса вынуждают получать российские паспорта, чтобы на выборах в Госдуму в сентябре нынешнего года проголосовали около полумиллиона новых граждан, сообщает Ura.ru.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:Гражданство РФПаспортДонбассУкраинаВладимир Зеленский
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