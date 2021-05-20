Зеленский назвал выдачу паспортов РФ шагом к «аннексии» Донбасса
Выдача российских паспортов жителям Донбасса является первым шагом к российской аннексии региона. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе большой пресс-конференции в Киеве.
Украинский лидер отметил, что паспортизация жителей непризнанных Донецкой и Луганской народной республик — «это точно первый шаг» к аннексии. Зеленский напомнил, что подобное происходило в Крыму, назвав выдачу паспортов РФ «большой проблемой».
Президент России Владимир Путин в апреле 2019 года подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ для жителей самопровозглашенных республик Донбасса, напоминает RT. Глава государства подчеркивал, что эта мера носит гуманитарный характер.
Между тем, накануне СМИ сообщили, что жителей Донбасса вынуждают получать российские паспорта, чтобы на выборах в Госдуму в сентябре нынешнего года проголосовали около полумиллиона новых граждан, сообщает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+9 232 / сут.
Умерли
117 тыс.+396 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+9 983 / сут.
- Экспертиза подтвердила пропаганду наркотиков в клипах Моргенштерна
- Зеленский предложил провести референдум по Донбассу
- Правительство утвердило правила кешбэка на детские лагеря
- Минюст предложил автоматически списывать штрафы за нарушения ПДД
- В Кремле назвали лидеров стран, которые выступят на ПМЭФ-2021
- Правительство предложило сделать вакцинацию от COVID-19 обязательной
- Путин распорядился предусмотреть эвакуацию граждан России и стран СНГ из сектора Газа
- В мэрии Москвы заговорили о штрафах для тех, кто не следит за здоровьем
- Врач объяснила, почему люди старшего возраста легче переносят «Спутник V»
- «Почта России» начала подготовку к онлайн-продаже алкоголя
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru