Одно враньё! В Крыму оценили два года президентства Зеленского
Сенатор от Крыма перечислил НСН заявления президента Украины, которые больше всего раздражают россиян.
Ровно два года назад Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что украинский глава не оправдал ожиданий большинства из тех людей, кто за него голосовал.
«Надежды были. В период предвыборной кампании он говорил правильные вещи, начинал с правильных действий, а потом скатился в дремучий украинский национализм. По-моему, он пытается возглавить украинских националистов и делать больше, чем даже они мечтали. Но он не оправдал надежды большей части людей, которые за него голосовали. Ожидать от него каких-то положительных действий не приходится», - считает российский сенатор.
Цеков полагает, что политика Зеленского ведет к полному разрушению государства.
«Зеленский действует как профессиональный артист и популист. Он замеряет рейтинги и, в зависимости от мнений граждан Украины, принимает решения, чтобы повысить их. Эти решения приведут к полному упадку, разрушению государства, но он особо об этом не думает», - полагает собеседник «Радиоточки НСН».
Главной проблемой Зеленского сенатор считает его постоянное вранье.
«Вопиющими стали заявления, касающиеся Великой Отечественной войны (Зеленский в частности заявлял о причастности СССР к началу Второй мировой войны – НСН). Без негодования их воспринимать сложно, так же как вранье в отношении статуса русского языка, объективного положения русского языка на Украине. Русскоязычный человек начал осуществлять в жестком варианте политику насильственной украинизации. При этом заявляет, что русскому языку ничто не угрожает. Его вранье по поводу Крыма. Например, о нарушении прав человека в Крыму – это чистейшее вранье. Его заявления, что «Крым для нас – родная земля», «сердце Украины», «мы вернем свою землю»… Поучи историю - никогда Крым не считал себя частью Украины, даже когда входил в ее состав! Он всегда считал своей родиной Россию. Возмутительно намерение Зеленского вернуть крымскую землю без населения, которое там проживает. Он говорит о территории и практически не говорит о населении. Эти его обращения нельзя слушать без раздражения», - отметил Сергей Цеков.
В ходе второго тура выборов, который состоялся 21 апреля 2019 года, за Владимира Зеленского проголосовали 73,22% украинцев. Согласно опросу Украинского института будущего от 26 апреля, в первом туре за Зеленского в случае выборов свои голоса отдали бы 28% избирателей. При этом втором туре, по оценке социологов, он обошел был любого из нынешних своих конкурентов.
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