В России проходят жесткие задержания участников несанкционированных акций
В несанкционированных акциях в поддержку арестованного оппозиционного блогера Алексея Навального появились первые пострадавшие. В российских городах задерживают его сторонников при первых попытках сопротивления.
Незаконные акции в поддержку оппозиционного блогера Алексея Навального проходят в российских регионах. Первые пострадавшие появились в Москве – среди сторонников блогера и его противников. Одному из участников незаконного митинга разбили голову в столкновении с полицией, есть пострадавшие от давки. Об этом сообщает спецкор НСН Святослав Павлов, который находится на месте событий в центре столицы.
Полиция оттеснила протестующих из центра площади к кинотеатру «Пушкинский» и фактически по состоянию на 16:00 зачистила Пушкинскую площадь от протестующих, уточняет спецкор НСН. По его данным, большинство участников акции направилось в сторону Манежной площади, которая уже закрыта на вход или на Лубянку.
Появилось видео, как сторонники Навального буквально сбросили с фонарного столба его противника, который забрался сюда с плакатом, и избили. Материал опубликовал Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Продолжаются задержания протестного актива и организаторов. Так, жена Навального Юлия сообщила в Twitter о своем задержании. Ранее стало известно о задержании юриста «Фонда борьбы с коррупцией» (включен в список иностранных агентов) Любови Соболь.
Полиция задержала, а затем отпустила после проверки документов блогера Илью Варламова.
Протестные акции сегодня начались с Дальнего Востока и Приморья, в которых, по данным властей участвовали от 300 до 500 человек. На улицы выходит, в основном, молодежь.
В Новосибирске и Иркутске на улицы вышли по 2,5 тысячи человек, сообщил «Интерфакс».
В ходе несогласованной акции в Екатеринбурге задержали 14 человек задержаны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство общественной безопасности Свердловской области.
В Петербурге сторонники Навального устроили несанкционированную акцию на Сенатской площади, откуда их вытеснила полиция. Однако, вскоре им удалось вернуться на оставленные позиции.
По данным ОВД-инфо на 16:02, на несанкционированных акциях в поддержку Алексея Навального задержано уже 1090 человек по всей России.
Ранее стало известно, что Следственный комитет и Верховный суд России одобрили законопроект, предполагающий введение уголовной ответственности в виде заключения за призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях.
Напомним, 17 января вернувшийся из Германии в Россию Навальный был задержан после прилета в аэропорту «Шереметьево». Во ФСИН заявили, что «с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока» по делу «Ив Роше». Химкинский суд Москвы на выездном заседании в УВД города вынес решение об аресте Навального до 15 февраля. Ему грозит замена уже истекшего условного срока на реальный.
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