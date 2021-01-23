В России проходят жесткие задержания участников несанкционированных акций

Появилось видео, как сторонники Навального буквально сбросили с фонарного столба его противника, который забрался сюда с плакатом, и избили. Материал опубликовал Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Продолжаются задержания протестного актива и организаторов. Так, жена Навального Юлия сообщила в Twitter о своем задержании. Ранее стало известно о задержании юриста «Фонда борьбы с коррупцией» (включен в список иностранных агентов) Любови Соболь.

Полиция задержала, а затем отпустила после проверки документов блогера Илью Варламова.

Протестные акции сегодня начались с Дальнего Востока и Приморья, в которых, по данным властей участвовали от 300 до 500 человек. На улицы выходит, в основном, молодежь.