Кузнецова возмутилась из-за «живой цепи» детей на несанкционированной акции во Владивостоке
Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова возмутилась участием детей в незаконной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального во Владивостоке. По ее словам, детей выставили в живую цепь перед митингующими. Об этом Кузнецова сообщила на своей странице в Facebook.
«Теперь я знаю все о человеческой подлости. Владивосток. Дети стоят живой цепью. Из-за их спин взрослые бросают в ОМОН дорожные конусы и прячутся снова. Кто эти люди? Они люди?» — задалась вопросом детский омбудсмен.
Ранее стало известно об участии нескольких сотен человек в незаконных акциях, организованных сторонниками Навального, в Приморье и на Дальнем Востоке.
Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов в эфире НСН рассказал, как нужно в соцсетях противодействовать информации о выступлениях против власти.
«TikTok в принципе такая мусорная сеть, совершенно непродуктивная. TikTok - это вредная сеть, ее наличие в обществе совершенно избыточно. Но TikTok совершенно не виноват в политической пропаганде, ее ведут реальные люди с именами, фамилиями, местом жительства. Бороться нужно с теми, кто распространяет эту информацию, приравнять тех, кто пытается вовлечь школьников во все эти митинги, к педофилам», - заявил Милонов.
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