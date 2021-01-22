«Приравнять к педофилам». Милонов о сторонниках Навального

Ограничить скорость трафика социальных сетей TikTok и Twitter в России из-за призывов к протестам 23 января призвала глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

По ее мнению, распространение информации об акциях протеста 23 января в TikTok и Twitter нарушает законодательство о защите детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию.

Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов в эфире НСН рассказал, как нужно в соцсетях противодействовать информации о выступлениях против власти.