«Приравнять к педофилам». Милонов о сторонниках Навального
Депутат Госдумы от «Единой России» в эфире НСН рассказал, как нужно в соцсетях противодействовать информации о выступлениях против власти.
Ограничить скорость трафика социальных сетей TikTok и Twitter в России из-за призывов к протестам 23 января призвала глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.
По ее мнению, распространение информации об акциях протеста 23 января в TikTok и Twitter нарушает законодательство о защите детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию.
Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов в эфире НСН рассказал, как нужно в соцсетях противодействовать информации о выступлениях против власти.
«TikTok в принципе такая мусорная сеть, совершенно непродуктивная. TikTok - это вредная сеть, ее наличие в обществе совершенно избыточно. Но TikTok совершенно не виноват в политической пропаганде, ее ведут реальные люди с именами, фамилиями, местом жительства. Бороться нужно с теми, кто распространяет эту информацию, приравнять тех, кто пытается вовлечь школьников во все эти митинги, к педофилам», - заявил Милонов.
Депутат призвал оперативно выявлять сторонников и пропагандистов Навального.
«Они ставят изначально своей целью агитацию среди детей, среди подростков. Если они вовлекают детей в митинги такие, нужно оценивать их как тех, кто совершает развратные действия в их отношении. И давать им реальные сроки. Агитируйте кого угодно, как угодно. Своих сторонников, гоблинов своих. Но детей трогать нельзя, особенно, провоцировать их на участие в заведомо несанкционированном митинге. Делаете это, значит, получайте по полной», - заявил Милонов.
Ранее суд оштрафовал юриста Фонда борьбы с коррупцией (включен в список иностранных агентов) Любовь Соболь на 250 тысяч рублей за призывы приходить 23 января на несанкционированные акции в Москве и других городах России, посвященную аресту оппозиционного политика Алексея Навального.
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