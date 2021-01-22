«Вскрывать вены не буду». Навальный в СИЗО сравнил себя с космонавтом

Оппозиционер Алексей Навальный опубликовал в своём Instagram новое обращение из столичного СИЗО «Матросская тишина» и рассказал о своем «психоэмоциональном состоянии».

«В мои планы не входит вешаться на оконной решетке, а также вскрывать себе вены или горло заточенной ложкой. Я очень аккуратно хожу по лестнице. Мне каждый день меряют давление — оно как у космонавта, и внезапный сердечный приступ исключён. Я не пью самогон и не объедаюсь рафаэлками», — написал блогер.

Навального задержали 17 января в «Шереметьево» по возвращении из Германии. По данным ФСИН, оппозиционер находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу «Ив Роше». По решению суда политика отправили под арест до 15 февраля, напоминают Известия. Сейчас Навальный находится в СИЗО «Матросская тишина».

