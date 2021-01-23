Варламова отпустили, Соболь задержали на акции в поддержку Навального в Москве

О том, что российского журналиста Илью Варламова, задержанного на незаконной акции сторонников оппозиционера Алексея Навального, отпустили, он сам сообщил в Twitter.

Известного блогера отпустили после проверки документов.

СМИ: Илью Варламова задержали на несанкционированной московской акции

Подробности задержания несовершеннолетнего мальчика на незаконной акции в Москве выясняет уполномоченный по правам ребёнка Ольга Ярославская. Об этом сообщает РИА Новости.

Видео, на котором полицейский, удерживает мальчика, ранее опубликовано в Сети.

Также стало известно о задержании юриста «Фонда борьбы с коррупцией» (включен в список иностранных агентов) Любови Соболь. Судя по видео, появившемуся в соцсетях, это произошло, когда она давала интервью представителям СМИ.

Напомним, Симоновский суд Москвы оштрафовал Любовь Соболь на 250 тысяч рублей за повторное нарушение порядка проведения массовой акции. Речь идет о призывах приходить на несанкционированную акцию в Москве.

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ФОТО: pixabay.com
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