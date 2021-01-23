Варламова отпустили, Соболь задержали на акции в поддержку Навального в Москве

Подробности задержания несовершеннолетнего мальчика на незаконной акции в Москве выясняет уполномоченный по правам ребёнка Ольга Ярославская. Об этом сообщает РИА Новости.

Видео, на котором полицейский, удерживает мальчика, ранее опубликовано в Сети.



Также стало известно о задержании юриста «Фонда борьбы с коррупцией» (включен в список иностранных агентов) Любови Соболь. Судя по видео, появившемуся в соцсетях, это произошло, когда она давала интервью представителям СМИ.

Напомним, Симоновский суд Москвы оштрафовал Любовь Соболь на 250 тысяч рублей за повторное нарушение порядка проведения массовой акции. Речь идет о призывах приходить на несанкционированную акцию в Москве.

