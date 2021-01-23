На Дальнем Востоке и Приморье проходят акции в поддержку Навального
Несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального проходят в, Южно-Сахалинске, Якутске и Владивостоке. В Хабаровске массовое мероприятие практически завершилось.
Официальных данных о задержанных пока не сообщается.
Известно, что в акции во Владивостоке участвовали около 500 человек. Об этом сообщают власти Приморья.
«По предварительным данным, в митинге принимает участие около 300 человек. В шествии - около 500», - цитирует данные департамента внутренней политики правительства региона ТАСС.
Напомним, на уходящей неделе, по данным СК РФ, сторонники Навального распространяли в интернете, соцсетях и на Youtube призывы к несовершеннолетним приходить на несанкционированные митинги 23 января по всей стране. По этому поводу главное следственное управление ведомства уже возбудило уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для их жизни.
Ранее, 17 января, вернувшийся из Германии в Россию Навальный был задержан после прилета в аэропорту «Шереметьево». Во ФСИН заявили, что «с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока» по делу «Ив Роше». Химкинский суд Москвы на выездном заседании в УВД города вынес решение об аресте Навального до 15 февраля. Ему грозит замена уже истекшего условного срока на реальный.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru