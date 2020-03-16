В России могут закрыть границу со всеми странами

Один из собеседников издания отметил, что ограничения не коснутся граждан России, которые возвращаются на родину, а также обладателей вида на жительство в РФ.

Отметим, что аналогичные меры уже ввели некоторые граждане Евросоюза. Так Чехия не только запретила въезд иностранцам на свою территорию, но и запретила своим гражданам покидать пределы страны.

В России о перекрытии границ могут объявить 18 марта. При этом дата, с которой начнут действовать ограничения, пока не известна. Ранее стало известно, что Россия в одностороннем порядке закрыла границу с Белоруссией, что вызвало возмущение в Минске.

По состоянию на понедельник, 16 марта, в России выявлено 93 заболевших коронавирусом.

