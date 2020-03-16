В России коронавирусом заразились 93 человека

Между тем, в Новой Москве начинают строительство коронавирусных корпусов. Об этом сообщил в понедельник заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Работы начнутся, по его словам, через два дня. Инфекционный центр площадью 70 тысяч кв. метров будет рассчитан на 500 мест. Также предусмотрен блок для проживания врачей, которые будут работать в этом центре.



