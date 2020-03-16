В России коронавирусом заразились 93 человека
Число заразившихся коронавирусной инфекцией в России составило 93 человека. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
По ее словам, семь случаев связаны с заражением внутри страны, остальные — завозные.
Около 15 тыс. человек находятся под медицинским наблюдением по подозрению в заражении инфекцией, но они абсолютно здоровы.
Между тем, в Новой Москве начинают строительство коронавирусных корпусов. Об этом сообщил в понедельник заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Работы начнутся, по его словам, через два дня. Инфекционный центр площадью 70 тысяч кв. метров будет рассчитан на 500 мест. Также предусмотрен блок для проживания врачей, которые будут работать в этом центре.
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