В Кремле надеются на понимание Минском закрытия границы с Белоруссией

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко резко отреагировал по поводу закрытия границы. По его словам, такого он не ожидал от «родной России», сообщает «Свободная пресса».

Позднее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным решение правительства России о закрытии границы с республикой. Он полагает, что такое решение должен принимать президент, а не правительство.



