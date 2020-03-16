В Кремле надеются на понимание Минском закрытия границы с Белоруссией
В Кремле надеются на понимание Минском решения России закрыть границу с Белоруссией из-за коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы рассчитываем на понимание наших партнеров, тем более — нашего ближайшего партнера и союзника Белоруссии во время пандемии коронавируса», — сказал представитель Кремля.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко резко отреагировал по поводу закрытия границы. По его словам, такого он не ожидал от «родной России», сообщает «Свободная пресса».
Позднее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным решение правительства России о закрытии границы с республикой. Он полагает, что такое решение должен принимать президент, а не правительство.
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