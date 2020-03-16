Лукашенко удивлен закрытию границы с Россией

По словам Лукашенко, в Белоруссии относительно спокойная обстановка, а «Россия вся полыхает от коронавируса».

«Так кто от кого должен закрываться — вопрос риторический», — завил Лукашенко.

По данным Минздрава Белоруссии, в стране 27 граждан заразились коронавирусом.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник объявил о закрытии границы с Белоруссией для перемещения людей, пишет «Свободная пресса». Белорусский политолог Дмитрий Болкунец в эфире НСН высказал мнение, что такая мера не должна негативно повлиять на отношения между Москвой и Минском, однако не исключил возможные экономические потери.

Кроме того, Болкунец рассказал, что в Белоруссии, по официальным данным, пока меньше заболевших, чем в России – только 27 человек. При этом власти решили засекретить данные по числу заболевших для того, чтобы избежать панику в связи с эпидемией.

«Последние данные по коронавирусу в Белоруссии были в пятницу, и после этого белорусские власти засекретили информацию о количестве заражённых – видимо, чтобы не вызывать панику. Интересный аспект: Белоруссия - единственная страна в Европе, у которой есть заболевшие и которая не принимала меры по закрытию границ. Границы закрыли соседи Белоруссии, и поэтому Лукашенко не придётся тратить ресурсы, чтобы подписывать указ о закрытии границ», - сказал по этому поводу собеседник НСН.

