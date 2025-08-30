В России изменили правила призыва на срочную службу

«РАСТЯНУЛИ» НА ГОД

Накануне правительство России утвердило новые правила, согласно которым, решение призывной комиссии об отправке гражданина на срочную службу теперь будет действовать в течение года с момента его принятия. Отмечается, что это произойдет, если молодые люди не были направлены в часть сразу.

Постановление вступило в силу 26 августа. Так, согласно документу, если призывник не был направлен к месту службы в период текущего призыва, то он подлежит отправке в армию во время следующего. При этом ему не придется повторно проходить комиссию. Решение о направлении на военную службу сохраняет юридическую силу на протяжении года и не требует повторного рассмотрения.