«Почта России» приостановила наземную доставку в пять европейских стран

«Почта России» временно остановила доставку международных отправлений наземным транспортом в ряд европейских стран, включая Литву, Латвию, Эстонию, Словению и Хорватию. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте госпочты.

В почтовом операторе уточнили, что авиадоставка в эти государства продолжается в обычном режиме. В пресс-службе сообщили, что сроки возобновления наземной доставки пока неизвестны. Зарубежный перевозчик-партнер уведомил компанию о решении осуществлять перевозки по этим направлениям исключительно авиационным способом.

«Почта России» изменит правила оформления международных посылок

В «Почте России» подчеркнули, что клиенты по-прежнему могут отправлять посылки в указанные страны, при этом сроки доставки, по заверениям компании, не изменятся.

Одновременно с приостановкой наземных перевозок в Европу почтовый оператор возобновил прием международных отправлений в ряд стран Африки, в том числе в Республику Конго, Сомали и Чад, передает «Радиоточка НСН».

