«Почта России» приостановила наземную доставку в пять европейских стран

«Почта России» временно остановила доставку международных отправлений наземным транспортом в ряд европейских стран, включая Литву, Латвию, Эстонию, Словению и Хорватию. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте госпочты.

В почтовом операторе уточнили, что авиадоставка в эти государства продолжается в обычном режиме. В пресс-службе сообщили, что сроки возобновления наземной доставки пока неизвестны. Зарубежный перевозчик-партнер уведомил компанию о решении осуществлять перевозки по этим направлениям исключительно авиационным способом.