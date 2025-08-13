Картаполов: Рассылка уведомлений о воинском учете не грозит мобилизацией
Уведомления о внесении сведений в реестр воинского учёта, которые граждане стали получать через «Госуслуги», не грозят «ни мобилизацией, ни призывом на срочную службу». Как пишет РБК, об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
По его словам, рассылка идёт в рамках работы «по наполнению базы данных и уточнению этих данных».
«Например, служил человек 10–15 лет назад... Может быть, он уже поменял профессию, получил другое образование... у него хроническое заболевание или инвалидность. Все эти вещи надо уточнять и подтверждать», — заключил депутат.
Ранее Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов внеслу в Госдуму законопроект о призыве на срочную службу в течение календарного года, сообщает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянам рассказали, как оспорить направление в психиатрический стационар
- Картаполов: Рассылка уведомлений о воинском учете не грозит мобилизацией
- На учениях РФ и Белоруссии отработают планирование применения ЯО и «Орешника»
- От мусора до хитов: Когда нейросеть заменит музыкантов на стримингах
- Белый дом официально выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира
- МО РФ заявило об освобождении Суворово и Никаноровки в ДНР
- Сокуров объяснил отсутствие современных фильмов в «школьном» списке Шахназарова
- Стамбул, Сидней, Шанхай: Сколько сегодня стоят зарубежные морские круизы
- Речной круиз обойдется россиянам минимум в семь тысяч рублей в сутки
- МИД РФ: Киев не ответил на предложение о создании рабочих групп для переговоров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru