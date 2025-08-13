Картаполов: Рассылка уведомлений о воинском учете не грозит мобилизацией

По его словам, рассылка идёт в рамках работы «по наполнению базы данных и уточнению этих данных».

«Например, служил человек 10–15 лет назад... Может быть, он уже поменял профессию, получил другое образование... у него хроническое заболевание или инвалидность. Все эти вещи надо уточнять и подтверждать», — заключил депутат.

Ранее Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов внеслу в Госдуму законопроект о призыве на срочную службу в течение календарного года, сообщает «Свободная пресса».

