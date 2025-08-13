Картаполов: Рассылка уведомлений о воинском учете не грозит мобилизацией

Уведомления о внесении сведений в реестр воинского учёта, которые граждане стали получать через «Госуслуги», не грозят «ни мобилизацией, ни призывом на срочную службу». Как пишет РБК, об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Картаполов пообещал расширить применение электронных повесток в армию

По его словам, рассылка идёт в рамках работы «по наполнению базы данных и уточнению этих данных».

«Например, служил человек 10–15 лет назад... Может быть, он уже поменял профессию, получил другое образование... у него хроническое заболевание или инвалидность. Все эти вещи надо уточнять и подтверждать», — заключил депутат.

Ранее Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов внеслу в Госдуму законопроект о призыве на срочную службу в течение календарного года, сообщает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВоенкоматыГосуслугиГосдума

Горячие новости

Все новости

партнеры