«Сразу после школы»: В Госдуме назвали лучший возраст для армии

Комментируя идею повышения нижней планки призывного до 21 года, он указал, что к этому возрасту у многих юношей появляются семьи и финансовые обязательства, поэтому вносить какие-либо изменения нецелесообразно.

Депутат указал, что России «из-за рубежа постоянно угрожают», в связи с чем следует «быть готовым противостоять этим множащимся новым вызовам со стороны Запада».

«Конечно, речь идёт и о масштабном увеличении производства ВПК, но и без личного состава не обойтись — города берёт не кто-то, города берёт пехота», - заключил Журавлев.

Ранее президент РФ Владимир Путин дал поручение создать особый порядок призыва в армию выпускников колледжей, сообщает RT.

