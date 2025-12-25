СМИ: Пропавшего в Москве экс-депутата Госдумы нашли живым
Бывшего депутата Госдумы Николая Герасименко, пропавшего в Москве во время прогулки с собакой, нашли живым и здоровым. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник.
По данным собеседника издания, угрозы жизни Герасименко нет. Источник также отметил, что экс-депутат страдает деменцией, что могло стать причиной его исчезновения.
Ранее поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» объявил о розыске Герасименко по обращению родственников. Сообщалось, что накануне он вышел из дома на прогулку с собакой породы акита-ину по кличке Кей, после чего перестал выходить на связь.
Николай Герасименко работал в Госдуме с 1995 года, был депутатом шести созывов и являлся автором закона «Об ограничении курения табака», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экс-солистка группы «Непара» отказалась ехать за границу на Новый год
- СМИ: Пропавшего в Москве экс-депутата Госдумы нашли живым
- Безруков требует 250 тысяч рублей из-за «мемных масок» с его лицом
- Останина призвала поднять зарплаты воспитателям в детских садах
- Заболеваемость корью в России снизилась в пять раз за год
- Зеленский сообщил об «очень хорошем разговоре» с Уиткоффом и зятем Трампа
- Суд в Москве взыскал 126 миллионов рублей в пользу бывшей «дочки» Sony
- «Почта России» приостановила наземную доставку в пять европейских стран
- Повышение налога на прибыль принесет бюджету до 1,75 триллиона рублей
- В России объяснили колоссальный ущерб от кибермошенников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru