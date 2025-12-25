СМИ: Пропавшего в Москве экс-депутата Госдумы нашли живым

Бывшего депутата Госдумы Николая Герасименко, пропавшего в Москве во время прогулки с собакой, нашли живым и здоровым. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник.

По данным собеседника издания, угрозы жизни Герасименко нет. Источник также отметил, что экс-депутат страдает деменцией, что могло стать причиной его исчезновения.

Бывший депутат Госдумы Николай Герасименко пропал в Москве

Ранее поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» объявил о розыске Герасименко по обращению родственников. Сообщалось, что накануне он вышел из дома на прогулку с собакой породы акита-ину по кличке Кей, после чего перестал выходить на связь.

Николай Герасименко работал в Госдуме с 1995 года, был депутатом шести созывов и являлся автором закона «Об ограничении курения табака», передает «Радиоточка НСН».

