Зеленский сообщил об «очень хорошем разговоре» с Уиткоффом и зятем Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел разговор со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. По его словам, беседа носила конструктивный характер.
Зеленский отметил, что обсуждение было насыщенным и сопровождалось интенсивной работой.
Он также поблагодарил собеседников за добрые слова и поздравления украинцам с Рождеством.
В разговоре, как уточнил украинский лидер, приняли участие представители высшего военно-политического руководства страны, включая руководство совета национальной безопасности и обороны, генерального штаба, министерства иностранных дел, а также офиса президента Украины, передает «Радиоточка НСН».
