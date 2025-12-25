Зеленский сообщил об «очень хорошем разговоре» с Уиткоффом и зятем Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел разговор со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. По его словам, беседа носила конструктивный характер.

Зеленский отметил, что обсуждение было насыщенным и сопровождалось интенсивной работой.

Он также поблагодарил собеседников за добрые слова и поздравления украинцам с Рождеством.

В разговоре, как уточнил украинский лидер, приняли участие представители высшего военно-политического руководства страны, включая руководство совета национальной безопасности и обороны, генерального штаба, министерства иностранных дел, а также офиса президента Украины, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
