Заболеваемость корью в России снизилась в пять раз за год
Заболеваемость корью в России по итогам 2025 года сократилась в пять раз по сравнению с прошлым годом, несмотря на сохраняющийся завоз инфекции из-за рубежа. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью радио «Комсомольская правда».
По ее словам, с начала года в стране зафиксировали 244 завозных случая кори. Основной причиной остается низкий уровень вакцинации среди приезжающих в Россию иностранных граждан. При этом, подчеркнула Попова, в настоящее время в стране регистрируются преимущественно единичные случаи заболевания.
Глава Роспотребнадзора отметила, что ключевым результатом стала высокая эффективность локализации инфекции. В 95% случаев заболевание не получает дальнейшего распространения и ограничивается одним эпизодом.
Кроме того, по данным ведомства, в 2025 году на 19% снизилась заболеваемость микоплазменной пневмонией по сравнению с 2024 годом. Количество групповых очагов этого заболевания сократилось почти в 20 раз, передает «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru