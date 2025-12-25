Заболеваемость корью в России снизилась в пять раз за год

Заболеваемость корью в России по итогам 2025 года сократилась в пять раз по сравнению с прошлым годом, несмотря на сохраняющийся завоз инфекции из-за рубежа. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью радио «Комсомольская правда».

По ее словам, с начала года в стране зафиксировали 244 завозных случая кори. Основной причиной остается низкий уровень вакцинации среди приезжающих в Россию иностранных граждан. При этом, подчеркнула Попова, в настоящее время в стране регистрируются преимущественно единичные случаи заболевания.