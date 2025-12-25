Экс-солистка группы «Непара» отказалась ехать за границу на Новый год

Экс-солистка группы «Непара» Дарья Храмова сообщила, что в новогодние праздники не планирует поездок за границу и намерена провести первые дни января в России. Об этом артистка рассказала в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Храмовой, в этом году она хочет отдохнуть от активного ритма и отказаться от путешествий. Певица отметила, что собирается провести праздничные дни с близкими и, вероятно, отправится за город, чтобы провести время в спокойной обстановке.