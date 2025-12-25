Экс-солистка группы «Непара» отказалась ехать за границу на Новый год

Экс-солистка группы «Непара» Дарья Храмова сообщила, что в новогодние праздники не планирует поездок за границу и намерена провести первые дни января в России. Об этом артистка рассказала в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Храмовой, в этом году она хочет отдохнуть от активного ритма и отказаться от путешествий. Певица отметила, что собирается провести праздничные дни с близкими и, вероятно, отправится за город, чтобы провести время в спокойной обстановке.

Безопасность в период новогодних праздников и итоги 2025 года

Артистка также рассказала о предновогоднем периоде, который для многих исполнителей связан с корпоративными выступлениями.

Храмова отметила, что в ее практике не было неприятных мероприятий, а самыми запоминающимися оказывались вечера, проходившие не по заранее намеченному сценарию и превращавшиеся в теплые, почти домашние концерты, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: кадр из шоу
ТЕГИ:Новогодние ПраздникиПевица

Горячие новости

Все новости

партнеры