Экс-солистка группы «Непара» отказалась ехать за границу на Новый год
Экс-солистка группы «Непара» Дарья Храмова сообщила, что в новогодние праздники не планирует поездок за границу и намерена провести первые дни января в России. Об этом артистка рассказала в беседе с «Газетой.Ru».
По словам Храмовой, в этом году она хочет отдохнуть от активного ритма и отказаться от путешествий. Певица отметила, что собирается провести праздничные дни с близкими и, вероятно, отправится за город, чтобы провести время в спокойной обстановке.
Артистка также рассказала о предновогоднем периоде, который для многих исполнителей связан с корпоративными выступлениями.
Храмова отметила, что в ее практике не было неприятных мероприятий, а самыми запоминающимися оказывались вечера, проходившие не по заранее намеченному сценарию и превращавшиеся в теплые, почти домашние концерты, передает «Радиоточка НСН».
