Путин рассказал о числе добровольцев на СВО

Путин сообщил, что на Украине «30 тысяч они сейчас вылавливают», в то время как в России «по 50, по 60 тысяч ребят в месяц сами приходят, из ваших же трудовых коллективов в том числе».

Ранее Путин в интервью репортеру ВГТРК Павлу Зарубину заявил, что у России и без ядерного оружия хватит сил успешно завершить СВО.



