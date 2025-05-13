Путин рассказал о числе добровольцев на СВО

Порядка 50-60 тысяч граждан России ежемесячно добровольно приходят на службу в зоне военной операции на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Сегодня российской глава по видеосвязи принимает участие в XX съезде «Деловой России».

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Путин сообщил, что на Украине «30 тысяч они сейчас вылавливают», в то время как в России «по 50, по 60 тысяч ребят в месяц сами приходят, из ваших же трудовых коллективов в том числе».

Ранее Путин в интервью репортеру ВГТРК Павлу Зарубину заявил, что у России и без ядерного оружия хватит сил успешно завершить СВО.


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ФОТО: РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
ТЕГИ:ДобровольцыСпецоперацияВладимир Путин

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