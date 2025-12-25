Безруков требует 250 тысяч рублей из-за «мемных масок» с его лицом

Актер Сергей Безруков требует взыскать 250 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда из-за продажи карнавальных масок с его изображением, выпущенных без его согласия. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Как следует из материалов дела, актер узнал о продаже «мемных масок» в начале 2025 года и лично приобрел их дважды — весной и летом. После этого его представители направили претензию продавцу, однако ответа не получили и обратились в суд. В иске указывается, что использование изображения актера осуществлялось без разрешения правообладателя.

Продавец настаивает, что товар попал в продажу по ошибке из-за путаницы на производстве, и утверждает, что маски уже сняты с реализации.

Она также предлагала урегулировать спор путем выплаты роялти или перечисления средств на благотворительные цели, однако актер от этих вариантов отказался. В ходе заседания была проведена портретная экспертиза, подтвердившая, что на масках изображен Безруков, передает «Радиоточка НСН».

