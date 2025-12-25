Безруков требует 250 тысяч рублей из-за «мемных масок» с его лицом
Актер Сергей Безруков требует взыскать 250 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда из-за продажи карнавальных масок с его изображением, выпущенных без его согласия. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Как следует из материалов дела, актер узнал о продаже «мемных масок» в начале 2025 года и лично приобрел их дважды — весной и летом. После этого его представители направили претензию продавцу, однако ответа не получили и обратились в суд. В иске указывается, что использование изображения актера осуществлялось без разрешения правообладателя.
Продавец настаивает, что товар попал в продажу по ошибке из-за путаницы на производстве, и утверждает, что маски уже сняты с реализации.
Она также предлагала урегулировать спор путем выплаты роялти или перечисления средств на благотворительные цели, однако актер от этих вариантов отказался. В ходе заседания была проведена портретная экспертиза, подтвердившая, что на масках изображен Безруков, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Даша Храмова решила провести новогодние праздники в России
- СМИ: Пропавшего в Москве экс-депутата Госдумы нашли живым
- Безруков требует 250 тысяч рублей из-за «мемных масок» с его лицом
- Останина призвала поднять зарплаты воспитателям в детских садах
- Заболеваемость корью в России снизилась в пять раз за год
- Зеленский сообщил об «очень хорошем разговоре» с Уиткоффом и зятем Трампа
- Суд в Москве взыскал 126 миллионов рублей в пользу бывшей «дочки» Sony
- «Почта России» приостановила наземную доставку в пять европейских стран
- Повышение налога на прибыль принесет бюджету до 1,75 триллиона рублей
- В России объяснили колоссальный ущерб от кибермошенников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru