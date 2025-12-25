Суд взыскал 126 миллионов рублей с «дочки» «Синема Парка»

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск компании «Контент-Клуб» и взыскал около 126 миллионов рублей с ООО «Райзинг Стар Медиа», дочерней структуры сети кинотеатров «Синема Парк». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела. Речь идет о задолженности по договору и неустойке.

По данным суда, спорные обязательства связаны с прокатом фильмов, которые демонстрировались в 2022 году после решения американской киностудии прекратить поставку новых релизов в Россию. В числе этих картин, предположительно, были «Человек-паук: Нет пути домой», «Веном 2» и «Анчартед: На картах не значится».

«Синема парк» и «Формула кино» подали иски к Sony на 578 миллионов

При этом в октябре тот же суд рассмотрел встречный иск «Райзинг Стар Медиа» и взыскал с «Контент-Клуба» более 162 миллионов рублей упущенной выгоды. В рамках того разбирательства была проведена судебная экспертиза, которая установила, что отказ правообладателя от исполнения договора привел к срыву кинопроката ряда фильмов в России.

Эксперты пришли к выводу, что в результате этого российские кинотеатры недополучили свыше 8,8 миллиарда рублей выручки. Потенциальные потери самой «Райзинг Стар Медиа» оценивались более чем в 323 миллиона рублей, включая доходы от продажи билетов и работы кинобаров, при предполагаемых расходах около 161 миллиона рублей. На основании этих расчетов суд и удовлетворил требование о компенсации упущенной выгоды, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:СудКинотеатр

Горячие новости

Все новости

партнеры