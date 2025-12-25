Суд взыскал 126 миллионов рублей с «дочки» «Синема Парка»

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск компании «Контент-Клуб» и взыскал около 126 миллионов рублей с ООО «Райзинг Стар Медиа», дочерней структуры сети кинотеатров «Синема Парк». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела. Речь идет о задолженности по договору и неустойке.

По данным суда, спорные обязательства связаны с прокатом фильмов, которые демонстрировались в 2022 году после решения американской киностудии прекратить поставку новых релизов в Россию. В числе этих картин, предположительно, были «Человек-паук: Нет пути домой», «Веном 2» и «Анчартед: На картах не значится».