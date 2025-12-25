Повышение налога на прибыль принесет бюджету до 1,75 триллиона рублей

Повышение ставки налога на прибыль компаний с 20% до 25% по итогам текущего года обеспечит федеральному бюджету дополнительные поступления в размере 1,7-1,75 триллиона рублей. Об этом сообщил заместитель министра финансов Алексей Сазанов, выступая на конференции Ассоциации европейского бизнеса «Налоговые итоги года. Диалоги о важном».

Он отметил, что изначально ожидалось поступление около 1,8 триллиона рублей, однако фактический результат может оказаться несколько ниже прогноза.

По словам Сазанова, итоги по налогу на доходы физических лиц целесообразно подводить только после завершения года, включая первые месяцы 2026 года, когда станет понятна ситуация с выплатой бонусов и премий, которые компании традиционно начисляют в конце года.

Замминистра также сообщил, что Минфин по просьбе бизнеса отказался от планов по переносу неналоговых платежей в Налоговый кодекс. Он пояснил, что в этом случае к таким платежам применялись бы все процедуры налогового контроля и взысканий, и, осознавая возможные последствия, представители бизнеса выступили против. В результате вопрос временно снят с повестки, передает «Радиоточка НСН».

