Повышение налога на прибыль принесет бюджету до 1,75 триллиона рублей

Повышение ставки налога на прибыль компаний с 20% до 25% по итогам текущего года обеспечит федеральному бюджету дополнительные поступления в размере 1,7-1,75 триллиона рублей. Об этом сообщил заместитель министра финансов Алексей Сазанов, выступая на конференции Ассоциации европейского бизнеса «Налоговые итоги года. Диалоги о важном».

Он отметил, что изначально ожидалось поступление около 1,8 триллиона рублей, однако фактический результат может оказаться несколько ниже прогноза.