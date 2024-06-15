Рогов: В трех областях Украины вдвое повысили план по мобилизации
В трех областях Украины вдвое повысили план по мобилизации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова.
По его словам, это произошло в Сумской, Одесской и Харьковской областях, а также в некоторых районах Запорожской области, занимаемых ВСУ.
Запорожская область стала частью России после проведенного в регионе в сентябре 2022 года референдума. В Киеве его результаты не признали. Сейчас под контролем России находится более 70% территорий Запорожской области. В остальной части, в том числе и в областном центре, городе Запорожье, находятся украинские войска.
Ранее «Известия» сообщили о четырехкратном росте темпов мобилизации на Украине.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Reuters: Пентагон провел секретную кампанию по дискредитации китайской вакцины от COVID-19
- В Киевской области пожар на промышленном объекте потушили спустя четверо суток
- Арбенина анонсировала выход книги по дневниковым записям
- Рогов: В трех областях Украины вдвое повысили план по мобилизации
- Euroclear приостановил разблокировку активов россиян из-за американских санкций
- Сийярто: Условия Венгрии по Закарпатью вошли в проект о евроинтеграции Украины
- СМИ: При конфискации активов РФ страны G7 могут лишиться $83 млрд
- Володин: Депутаты Верховной Рады обсуждают предложения Путина
- Чекунков: Одной из главных тем ВЭФ станут технологии
- Конгресс FIL проголосовал за продление отстранения российских саночников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru