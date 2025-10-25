В РФ разрешили ввозить товары из Казахстана и Киргизии без маркировки ЕАЭС

Отмечается, что речь идет о перевозке грузов автотранспортом. Изменения будут действовать до 10 декабря 2025 года, передает RT. Согласно документу, получателями таких товаров должны быть российские юрлица. При этом до 27 декабря ввезенная так продукция будет нуждаться в таможенной декларации по существующим общим правилам.

В указе уточняется, что ввоз таких товаров при выполнении отдельных условий «не является несоблюдением обязанностей в области таможенного дела, а также обязанностей по маркировке товаров и (или) нанесению на них информации в соответствии с требованиями законодательства РФ».

Путин указал, что в числе условий — обязанность получателей из РФ обеспечить перевозку и временное хранение товаров, направить в Минпромторг уведомление и нанести маркировку на такой импорт. При этом президент этим указом поручил ведомству обеспечить внесение всех данных о таких товарах в соответствующую госинформсистему.