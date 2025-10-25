В РФ разрешили ввозить товары из Казахстана и Киргизии без маркировки ЕАЭС
Данная мера будет действовать до 10 декабря 2025 года.
МОЖНО БЕЗ МАРКИРОВКИ
Российский президент Владимир Путин разрешил ввозить в страну через границу с Казахстаном товары из этой республики и из Киргизии, на которые не нанесена маркировка, подтверждающая их происхождение из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующий указ был подписан накануне.
Отмечается, что речь идет о перевозке грузов автотранспортом. Изменения будут действовать до 10 декабря 2025 года, передает RT. Согласно документу, получателями таких товаров должны быть российские юрлица. При этом до 27 декабря ввезенная так продукция будет нуждаться в таможенной декларации по существующим общим правилам.
В указе уточняется, что ввоз таких товаров при выполнении отдельных условий «не является несоблюдением обязанностей в области таможенного дела, а также обязанностей по маркировке товаров и (или) нанесению на них информации в соответствии с требованиями законодательства РФ».
Путин указал, что в числе условий — обязанность получателей из РФ обеспечить перевозку и временное хранение товаров, направить в Минпромторг уведомление и нанести маркировку на такой импорт. При этом президент этим указом поручил ведомству обеспечить внесение всех данных о таких товарах в соответствующую госинформсистему.
ПРОБКИ
В ЕАЭС уже начали тестировать пилотный проект по маркировке товаров, который позволяет всем странам без доппроцедур отслеживать движение такой продукции по территории союза, ее происхождение и особенности. В конце сентября председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил о готовности системы к полномасштабному запуску в пределах ЕАЭС, который был утвержден в Минске главами кабминов стран союза, напоминает RT.
При этом СМИ писали, что в последние несколько месяцев на границе с Казахстаном наблюдаются большие пробки. Известно, что таможенная служба в РФ стала тщательнее осматривать фуры.
«В обязательном порядке требуют предоставления пакета документов, подтверждающих происхождение товара, его стоимости, цепочку поставщиков. В действительности 90% грузов, которые находятся в очереди, ввозятся на территорию РФ в формате карго. Задержки по поставкам некоторых грузов уже превышают два месяца», - рассказал в интервью изданию «Коммерсантъ» ведущий менеджер логистической компании «CN Bridge» Максим Лонский.
Между тем, в Казахстане призвали внести изменения в российское законодательство, чтобы снизить напряжение на границе.
«6 ноября будет комиссия с РФ в Астане. И это один из вопросов, которые мы будем обсуждать», - заявил министр нацэкономики Казахстана Серик Жумангарин в беседе с изданием «Курсив».
Ранее вице-президент Союзлегпрома Игорь Ульянов в беседе с НСН отметил, что в случае повышения ввозных таможенных пошлин ЕАЭС, рост цен, в первую очередь, затронет одежду из высокотехнологичных материалов: мембранные куртки, туристическое снаряжение, товары среднего и премиального класса.
