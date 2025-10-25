МВД: Мошенники начали оформлять микрозаймы с помощью кодов с маркетплейсов
Под предлогом трудоустройства на маркетплейсах мошенники начали похищать персональные данные и коды авторизации и от лица жертвы оформлять микрозаймы. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.
Отмечается, что аферисты от лица работодателей, располагая персональными данными пользователя, убеждают его назвать код из СМС, передает ТАСС. В МВД добавили, что это является одной из наиболее распространенных схем мошенничества, связанных с использованием торговых онлайн-платформ.
Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН заявила, что электронные платежки ЖКУ помогут в борьбе с мошенниками.
