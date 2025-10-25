Умер обналичивший 15 млн рублей Долиной дроппер

В Москве умер один из дропперов, который в рамках схемы мошенников обналичил 15 млн рублей певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщает ТАСС.

По данным источника, речь идет об Александре Келдыбаеве. Отмечается, что после его смерти производство по гражданскому делу было прекращено в части, касающейся предъявленных к нему требований.

Издание писало, что из выписки по его счету следует, что 21 июня 2024 года мужчина получил от Долиной 5 млн рублей, а 27 июня — еще 10 млн рублей. При этом в назначении платежа было указано: «Оплата услуг на общую сумму 15 млн рублей».