Путин временно разрешил ввоз товаров из Киргизии и Казахстана без маркировки ЕАЭС

Ввоз товаров из Казахстана и Киргизии без маркировки, подтверждающей их происхождение из Евразийского экономического союза, через российско-казахстанскую границу будет разрешен до 10 декабря текущего года. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.

В документе говорится, что решение касается ввоза автомобильным транспортом продукции из указанных стран, получателями которых являются юридические лица в РФ, «без документов, подтверждающих статус товаров как товаров Евразийского экономического союза, без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренных требованиями».

При этом получатели в РФ обязаны обеспечить перевозку товаров, их временное хранение, направить уведомление в Минпромторг и нанести маркировку на такую продукцию. Ввезенные таким образом товары будут нуждаться в таможенной декларации по общим правилам до 27 декабря.

Ранее Владимир Путин подписал закон о маркировке импортных спиртных напитков только на территории РФ.

