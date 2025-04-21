Путин подписал закон о маркировке импортного алкоголя только на территории РФ

В пояснительной записке к закону отмечалось, что его принятие необходимо в связи с неблагоприятной геополитической обстановкой. В частности, Польша, Латвия, Литва и Эстония, где в настоящее время осуществляется маркировка, могут ввести запрет на неё на своей территории.

Подписанный президентом закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Однако производители алкогольных напитков, находящиеся за пределами ЕАЭС смогут наносить маркировку в местах производства продукции и затем ввозить её в РФ до 28 февраля 2026 года. Начиная с весны следующего года это право будет только у тех компаний, которые попадут в утвержденный правительство страны перечень.

Ранее в Росалкогольтабакконтроле заявили, что продажи крепкого алкоголя и вин в России в первом квартале 2025 года снизились почти на 15%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

