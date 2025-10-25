Спасатель: Пропавшая семья в Красноярском крае могла добровольно уйти в тайгу

Не исключено, что пропавшая в Красноярском крае семья Усольцевых могла сознательно уйти в тайгу. Об этом сообщает издание «Аif.ru» со ссылкой на преподавателя Центральной школы инструкторов альпинизма, спасателя Дениса Киселева.

В связи с этим он также допустил, что туристы могут быть еще живы. Киселев рассказал, что похожие ситуации уже происходили, когда люди осознанно уходили в глушь для начала новой жизни вдали от общества.

При этом, по мнению спасателя, предположения о том, что пропавшие туристы могли укрыться в сторожке или пещере, малореалистичны, так как в подобных условиях люди обычно подают о себе сигналы, и их быстро находят.

Ранее экс-следователь по особо важным делам Дмитрий Мордвинцев допустил, что пропажа семьи Усольцевых может быть инсценировкой, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Фото: t.me/mchskam41
ТЕГИ:ТуристыПроисшествияКрасноярский КрайСемья

