Спасатель: Пропавшая семья в Красноярском крае могла добровольно уйти в тайгу

В связи с этим он также допустил, что туристы могут быть еще живы. Киселев рассказал, что похожие ситуации уже происходили, когда люди осознанно уходили в глушь для начала новой жизни вдали от общества.

При этом, по мнению спасателя, предположения о том, что пропавшие туристы могли укрыться в сторожке или пещере, малореалистичны, так как в подобных условиях люди обычно подают о себе сигналы, и их быстро находят.

Ранее экс-следователь по особо важным делам Дмитрий Мордвинцев допустил, что пропажа семьи Усольцевых может быть инсценировкой, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».