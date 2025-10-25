Спасатель: Пропавшая семья в Красноярском крае могла добровольно уйти в тайгу
Не исключено, что пропавшая в Красноярском крае семья Усольцевых могла сознательно уйти в тайгу. Об этом сообщает издание «Аif.ru» со ссылкой на преподавателя Центральной школы инструкторов альпинизма, спасателя Дениса Киселева.
В связи с этим он также допустил, что туристы могут быть еще живы. Киселев рассказал, что похожие ситуации уже происходили, когда люди осознанно уходили в глушь для начала новой жизни вдали от общества.
При этом, по мнению спасателя, предположения о том, что пропавшие туристы могли укрыться в сторожке или пещере, малореалистичны, так как в подобных условиях люди обычно подают о себе сигналы, и их быстро находят.
Ранее экс-следователь по особо важным делам Дмитрий Мордвинцев допустил, что пропажа семьи Усольцевых может быть инсценировкой, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Москве в ЖК «Прокшино» подрались мигранты с лопатами
- МО: ВС РФ поразили объекты ВПК Украины
- В ГД объяснили, как получить полную пенсию
- Спасатель: Пропавшая семья в Красноярском крае могла добровольно уйти в тайгу
- СМИ: «Лукойл» сменит владельца «Спартака» из-за санкций США
- МВД: Мошенники начали оформлять микрозаймы с помощью кодов с маркетплейсов
- СМИ: Лепс обратился в больницу и отменил концерты
- В РФ подготовили сценарии применения БПЛА «Судного дня» при ядерных ударах
- Умер обналичивший 15 млн рублей Долиной дроппер
- Раскрыты новые подробности пропавшей в Красноярском крае семьи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru