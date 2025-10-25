СМИ: «Лукойл» сменит владельца «Спартака» из-за санкций США

Руководство компании «Лукойл» хочет сменить владельца футбольного клуба «Спартак» из-за американских санкций. Об этом сообщает издание «Чемпионат».

На этой неделе Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США ввело ограничения против «Роснефти», «Лукойла» и 28 дочерних структур.

По данным источника, организация собирается передать акции другому собственнику, чтобы минимизировать последствия введенных против нее ограничений. Отмечается, что такая схема уже применялась в «Динамо» и «ВТБ».

Уточняется, что ФК не был включен в санкционный список напрямую, но под действие ограничений подпадают все организации, где «Лукойлу» принадлежит более 50% акций. В настоящий момент нефтяная компания владеет 100% акций московского клуба, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
