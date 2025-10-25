СМИ: Лепс обратился в больницу и отменил концерты

Российский певец Григорий Лепс срочно обратился в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».

По данным источника, это произошло после скандального концерта артиста во Владивостоке, который прошел 19 октября. Отмечается, что певец отменил сразу несколько своих выступлений, в том числе корпоративы, минимум до конца октября. Известно, что площадки тоже подтвердили отмену концертов, сославшись на плохое самочувствие исполнителя.

Источники в окружении Лепса рассказали, что он серьезно отравился, и что его состояние оценивается как тяжелое, поэтому ближайший концерт в Казани тоже может не состояться.

До этого в Сети появились видео со скандального концерта певца. На кадрах видно, как Лепс, шатаясь, ходит по сцене, курит и целует охранников в макушки.

ФОТО: Фотохост-агентство РИА Новости
