СМИ: Лепс обратился в больницу и отменил концерты

Источники в окружении Лепса рассказали, что он серьезно отравился, и что его состояние оценивается как тяжелое, поэтому ближайший концерт в Казани тоже может не состояться.

До этого в Сети появились видео со скандального концерта певца. На кадрах видно, как Лепс, шатаясь, ходит по сцене, курит и целует охранников в макушки.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что на певца Филиппа Киркорова подал в суд охранник с концерта Лорак за толчок в спину.