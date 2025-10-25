В РФ подготовили сценарии применения БПЛА «Судного дня» при ядерных ударах

В России разработали несколько сценариев по применению беспилотника «Судного дня» в случае ядерных ударов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального конструктора Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрия Кузякина.

Он уточнил, что БПЛА входит в проект «Хруст» и является частью системы мониторинга уровня загрязнения окружающей среды после ядерных ударов. По словам специалиста, эта технология приведет к спасению множества жизней. Но, добавил Кузякин, в первые недели радиоактивная пыль и пепел разнесутся по планете.

«Tomahawk — к эскалации»: В Вашингтоне прошла встреча Трампа и Зеленского

Он уточнил, что в первые часы после удара уровень радиации остается очень высоким, в связи с этим на данном этапе будут необходимы быстрые и мобильные инструменты дистанционного зондирования. Кузякин также рассказал, что дрон системы «Хруст» позволяет получать данные о местах и уровне заражения в первые часы после удара, при этом без рисков для пилота.

Ранее депутат Госдумы, генерал-лейтенант в отставке Виктор Соболев в интервью НСН заметил, что на удары «Томагавками» Россия ответит «Орешником», «Искандером» и «Кинжалом», но до этого лучше не доводить.

