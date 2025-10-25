Раскрыты новые подробности пропавшей в Красноярском крае семьи
В Красноярском крае специалисты местного поисково-спасательного отряда «Спасатель» обследовали шесть квадратных километров тайги во время поиска пропавшей при походе семьи Усольцевых. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
По данным источника, поиски прошли накануне в горно-таежной местности вблизи поселка Кутурчин Партизанско района. При этом отмечается, что они вновь не принесли никаких результатов. Спасатели планируют возобновить поиски 25 октября.
Семья Усольцевых в составе трех человек, в том числе 5-летней девочки, пропала 28 сентября недалеко от поселка Кутурчин. Известно, что туристы отправились по маршруту в направлении горы Буратинка. 12 октября активные поиски семьи были завершены и перешли в режим точечных задач.
Ранее бывший следователь по особо важным делам Дмитрий Мордвинцев допустил, что пропажа семьи Усольцевых может быть инсценировкой, однако в СК в качестве приоритетной версии произошедшего называют несчастный случай, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В РФ подготовили сценарии применения БПЛА «Судного дня» при ядерных ударах
- Умер обналичивший 15 млн рублей Долиной дроппер
- Раскрыты новые подробности пропавшей в Красноярском крае семьи
- В РФ разрешили ввозить товары из Казахстана и Киргизии без маркировки ЕАЭС
- Россиянки заняли второе место на чемпионате мира среди фитнес-моделей в ОАЭ
- Путин временно разрешил ввоз товаров из Киргизии и Казахстана без маркировки ЕАЭС
- СМИ: ЕС может потерять $238 млрд в случае конфискации активов России
- Прилепин рассказал, что рассчитывает попасть на фронт в ноябре
- В Сочи при взрыве газа в многоэтажке погиб один человек, трое пострадали
- Трамп назвал антироссийские санкции США «очень сильными»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru