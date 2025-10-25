Раскрыты новые подробности пропавшей в Красноярском крае семьи

В Красноярском крае специалисты местного поисково-спасательного отряда «Спасатель» обследовали шесть квадратных километров тайги во время поиска пропавшей при походе семьи Усольцевых. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

По данным источника, поиски прошли накануне в горно-таежной местности вблизи поселка Кутурчин Партизанско района. При этом отмечается, что они вновь не принесли никаких результатов. Спасатели планируют возобновить поиски 25 октября.

В Сочи при взрыве газа в многоэтажке погиб один человек, трое пострадали

Семья Усольцевых в составе трех человек, в том числе 5-летней девочки, пропала 28 сентября недалеко от поселка Кутурчин. Известно, что туристы отправились по маршруту в направлении горы Буратинка. 12 октября активные поиски семьи были завершены и перешли в режим точечных задач.

Ранее бывший следователь по особо важным делам Дмитрий Мордвинцев допустил, что пропажа семьи Усольцевых может быть инсценировкой, однако в СК в качестве приоритетной версии произошедшего называют несчастный случай, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: t.me/mchskam41
ТЕГИ:ТуристыСпасателиСемьяКрасноярский Край

Горячие новости

Все новости

партнеры